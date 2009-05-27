Эксперт: дефицита нефтепродуктов в рознице не предвидится

В ближайшее время дефицита нефтепродуктов на розничном рынке Украины не предвидится.

Как передает корреспондент УНИАН, такие прогнозы эксперты озвучили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам генерального директора госпредприятия «Укрнефтехимпереработка» Владимира ЕМЕЛИНА, «ресурсное наполнение рынка будет стабильным, заводы работают, единственное, что будет, это уменьшение доли импортного дизельного топлива». «В ресурсе нет дефицита, и он не скажется на цене», – добавил В.ЕМЕЛИН.

По словам директора ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергея КУЮНА, «средняя по стране ситуация абсолютно нормативная… Есть предпосылки, что дизельное топливо хоть и не будет дешеветь, но и не подорожает».

По его информации, последнее повышение цен на бензин А-95 наблюдалось только на 26% от всех работающих в Украине АЗС, причем только в Киеве и области. При этом, по словам С.КУЮНА, в 16 областях страны цены на АЗС ниже даже минимальной отметки рекомендуемого ценового коридора, который устанавливает экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Как сообщалось, 20 мая во второй половине дня цены на бензин большинства заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А-95 на заправках "ОККО" и "КЛО" подорожало сразу на 30 коп./л – с 5,98 до 6,28 грн./л.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.