НПО им. Фрунзе заканчивает отгрузку оборудования для «Газпрома»

ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» заканчивает отгрузку продукции по заказу ОАО «Газпром» по контракту, подписанному в 2008 году, на поставку 12 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для оборудования головной линейной компрессорной станции на Заполярном газоконденсатном месторождении на сумму 50 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

В сообщении отмечается, что все ГПА изготовлены в блочно-контейнерном исполнении, со смонтированным и обвязанным технологическим оборудованием, приборами и датчиками автоматики, контроля загазованности и пожара, электрооборудованием, кабельными разводками. Агрегаты мощностью 16 МВт каждый оснащены новейшими бессмазочными центробежными компрессорами разработки сумских конструкторов.

Производительность агрегатов – 21,5 млн. куб. м газа в сутки. Специалистам НПО удалось добиться более высокого показателя КПД для оборудования этого типа: 86% вместо 82% при степени сжатия 1,7.

Газоперекачивающие агрегаты такого класса изготовлены на предприятии впервые. Испытания, проведенные на стенде натурного газа, полностью подтвердили проектные характеристики оборудования.

Сейчас сумское предприятие выполняет для российской нефтегазовой компании ряд заказов. В частности, изготавливает газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции «Грязовецкая», расположенной на Североевропейском газопроводе.

В 2008 году НПО им. Фрунзе отгрузило «Газпрому» оборудование для реконструкции действующих ГПА на Ямбургском месторождении, а также оборудование для оснащения Уренгойского нефтегазового конденсатного месторождения.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.