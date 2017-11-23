Украина должна снизить ренту на добычу газа на новых скважинах до 12% - Гройсман

Украина должна в следующем году снизить до 12% ставку ренты на природный газ, который будет добываться на новых скважинах, что позволит ускорить темпы добычи "голубого" топлива. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Полтавскую область.

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"Нам нужно снижать рентный платеж на новые скважины, на новый газ. И снизить этот рентный платеж в следующем году до 12%. Это будет хороший вклад в ускоренный рост добычи газа", - сказал глава правительства.

Также Гройсман сообщил, что в декабре Кабмин примет ряд изменений в правительственные постановления для того, чтобы дерегулировать нефтегазовую отрасль.

"Еще есть те, которые блокируют и пытаются создавать препятствия… Мы сможем осуществить дерегуляцию. В декабре на одном из заседаний правительства мы примем изменения в постановления, которые дерегулируют эту сферу. Это даст нам возможность быстро двигаться", - отметил премьер.

По его мнению, дерегуляция позволит нарастить добычу украинского газа и в будущем отказаться от импорта "голубого" топлива.

"Нам нужно заменить импортированный (даже европейский) газ топливом собственной добычи. Мы можем это сделать. Для этого нужно дерегулировать. Для этого нужно службы, которые дают разрешения, "привести в чувство", потому что они нередко злоупотребляют этим вопросом", - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось снизить ставку ренты на добычу газа с нынешнего уровня (29%) до 12% с начала 2017 года. Эта норма должна была распространяться только на новые скважины. По словам исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха, принятие этого законопроекта должно было создать стимулы для бурения новых скважин и позволило бы увеличить добычу газа с начала 2017 года.

6 декабря 2016 года данный законопроект был проголосован в первом чтении. 18 декабря поправка о введении 12-процентной ренты была отменена на заседании парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. При рассмотрении этого законопроекта во втором чтении 20 декабря эта норма была окончательно отклонена.

В начале октября 2017 года в поддержку этой инициативы высказалось Миниэнергоугля.

За 10 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина нарастила добычу газа на 3% - до 17,3 миллиарда кубометров.