«Укринтерэнерго» договорилось с «Белэнерго» о поставках 100 млн. кВт/ч ежемесячно с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По его словам, мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт ежемесячно.

«У нас есть соответствующие контракты», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 20 января во время рабочей встречи президентов Украины и Беларуси в Чернигове первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Украина вскоре подпишет контракт на экспорт электроэнергии в Беларусь. Он уточнил, что сейчас отрабатываются технические и финансовые вопросы поставки украинской электроэнергии в Республику Беларусь.

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности импортировать украинскую электроэнергию. Первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО рассказал журналистам, что в 2007 году белорусская сторона вела подготовительную работу относительно технической реализации этого проекта, в частности, реанимированы линии электропередач, которые использовались в советские времена: Чернигов – Гомель и Чернобыльская АЭС – Мозырь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.