Эксперт: инвесторы считают "Нафтогаз" надежным эмитентом

Инвесторы восприняли своевременное погашение НАК «Нафтогаз Украины» задолженности перед английским «Стандарт банком» как демонстрацию надежности эмитента.

Такое мнение высказал УНИАН старший финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, погашение внешней задолженности способствовало росту котировок еврооблигаций «Нафтогаза». На начало 2009 года размер краткосрочного внешнего долга, по оценкам аналитика, составлял 958 млн. долларов. В то же время финансовая нагрузка не является наибольшим риском для компании, считает С.ФУРСА. По его информации, погашенный объем задолженности по кредиту составляет до 30% от ежемесячного платежа за импортный газ, выпуск еврооблигаций - до 80% ежемесячного платежа.

При этом, отметил аналитик, для оплаты поставок газа ресурсов компании недостаточно, и «Нафтогаз» на протяжении 2009 года прибегает к поддержке со стороны государства, которая в большей части выражается в том, что правительство содействует привлечению компанией кредитных средств у государственных банков. Таким образом, возможность погашения еврооблигационного займа напрямую связана с уровнем государственной поддержки, подчеркнул С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на слова первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, 21 мая 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» перевела последний транш и полностью рассчиталась по одному из кредитов в 200 млн. долларов, который был получен в английском «Стандарт банке».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.