В Запорожье устанавливаются новые счетчики электроэнергии

В Запорожье устанавливаются счетчики электроэнергии, позволяющие сократить потери во внутренних сетях многоквартирных домов в 5 раз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго", в этом году в многоэтажных домах Запорожья энергетиками будет установлено около 6 тыс. приборов учета электроэнергии NP-06 повышенного класса точности.

"Эти электросчетчики позволяют ежесуточно автоматически контролировать баланс в распределительной сети 0,4 кВ, а их установка является составной частью внедрения комплексной системы учета электроэнергии, которая позволяет не только автоматизировать учет, но и управлять снабжением электроэнергии: дает возможность дистанционно получать показания объемов энергопотребления, контролировать сроки оплаты, и, в случае нарушений со стороны потребителей, дистанционно ограничивать или отключать поставки электроэнергии", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на директора по энергосбыту ОАО "Запорожьеоблэнерго" Владимира ЯВОРСКОГО. При этом пресс-служба отмечает, что "опыт эксплуатации электросчетчиков типа NP-06 уже дал положительные результаты - потери во внутренних сетях жилых домов сократились с 15% до 3%".

Справка УНИАН. ОАО "Запорожьеоблэнерго" - энергопоставляющая компания, обеспечивающая энергоснабжение на территории Запорожского региона, входит в число лидеров по объемам поставок электроэнергии в Украине и является одним их самых мощных предприятий в своей отрасли. 60,25% акций ОАО "Запорожьеоблэнерго" являются собственностью государства - входят в уставный фонд НАК "ЭКУ".

В настоящее время компания поставляет электроэнергию 114-ти тысячам бытовых потребителей в многоэтажных домах.