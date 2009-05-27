НКРЭ прогнозирует проведение в июле первого аукциона

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики прогнозирует проведение первого аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Я думаю, что где-то в июле мы уже проведен аукцион», - сказал он.

При этом он уточнил, что на аукцион планируется выставить всю мощность Бурштынского энергоострова в объеме 500 МВт.

В.КАЛЬЧЕНКО также добавил, что сейчас комиссия завершает разработку положения о проведении аукционов, и в ближайшее время проект соответствующего постановления будет обнародован на официальном сайте НКРЭ.