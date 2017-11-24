Работа Нацкомисии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заблокирована - Вовк

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не смогла собрать кворум (4 человека) на последнем заседании перед прекращением полномочий двух членов регулятора.

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Как передает корреспондент УНИАН, на этом заседании должны были быть приняты ряд важных решений для энергетической отрасли.

"В связи с тем, что с 13 ноября отсутствует кворум, работа национальной комиссии заблокирована. Из-за этого преждевременного досадного обстоятельства решения принимать невозможно", - сказал глава комиссии Дмитрий Вовк.

По его словам, перед прекращением полномочий двух членов регулятора, комиссия в сжатые сроки намеревалась принять 154 решения, уже готовые к рассмотрению.

Как отметил Вовк, эти решения касались перехода на ежесуточное балансирование рынка природного газа, утверждение тарифов для крупных энергогенерирующих компаний ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), выдачи лицензий для компаний, которые работают в нефтегазовой сфере и альтернативной генерации, а также для тех, которые отвечают за захоронение бытовых отходов.