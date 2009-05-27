«Днепрооблэнерго» обесточило Верхнеднепровский и Солонянский водоканалы

Сегодня ОАО «ЭК«Днепрооблэнерго» за долги обесточило Верхнеднепровский водоканал (долг за потребленную электроэнергию составляет 344 тыс. грн) и КП «Водопроводно-канализационное управление в Солонянском районе» (долг 1,124 млн. грн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Днепрооблэнерго».

Также компания отключила от электроснабжения 17 подкачивающих станций КПП «Днепроводоканал» в Днепропетровске. Задолженность данного предприятия перед «Днепрооблэнерго» с начала 2009 г. возросла на 14,8 млн. грн. – до 36,15 млн. грн.

По данным пресс-службы, сегодня к концу дня планируется обесточить водоснабжающее предприятие «Днепр – Западный Донбасс», долг которого составляет почти 33 млн. грн. в том числе 3 млн. 422 тыс. – за 2009 г.