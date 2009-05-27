Тимошенко и Путин обсудили сотрудничество в энергетике

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН провел cегодня телефонный разговор с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

В ходе беседы обсуждалось торгово-экономическое взаимодействие России и Украины, в том числе вопросы сотрудничества в сфере энергетики, отмечает пресс-служба.

Агентство напоминает, что глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил 25 мая, что оценивает ситуацию с оплатой Украиной поставок газа из РФ в мае как очень тяжелую. Он отметил, что если произойдет сбой с оплатой поставок, у "Газпрома" есть все основания перейти на 100% предоплату.