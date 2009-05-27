Договор на поставку электроэнергии в Беларусь пока не подписан

Договор на поставку украинской электроэнергии в Беларусь пока не подписан. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел ЯКУБОВИЧ, комментируя заявление украинской стороны о готовности начать экспорт электроэнергии в Беларусь, передает БелТА.

П.ЯКУБОВИЧ отметил, что переговоры о поставках украинской электроэнергии ведутся еще с прошлого года. "Главный вопрос в цене", – сказал он.

По словам гендиректора, белорусская сторона по-прежнему не готова покупать энергию по ценам оптового рынка Украины, а для поставок электроэнергии по более низким ценам потребуется внесение изменений в украинское законодательство. О каких-либо новых решениях в Украине в этой связи белорусской стороне не известно.

"Официальной информации мы не получали", – сказал руководитель ГПО "Белэнерго".

По его словам, до подписания контракта должны быть соблюдены необходимые процедуры, соответствующие вопросы должны быть рассмотрены Кабинетом Министров Украины. С белорусской стороны решение будет принимать комиссия по импорту энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил журналистам, что "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" договорились о поставках 100 млн. кВт/ч электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня т.г. По его словам, мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

«У нас есть соответствующие контракты», – сказал министр.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.