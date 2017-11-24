ОПЕК и Россия договорились продлить ограничения на добычу нефти - Bloomberg

ОПЕК и Россия договорились о продлении соглашения о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+) до конца 2018 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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"ОПЕК и Россия разработали план продления сокращения добычи нефти до конца следующего года, хотя обе стороны все еще уточняют важные детали", - пишет агентство.

Встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+ состоится 30 ноября в Вене, на нее также приглашен ряд стран, не участвующих в сделке.

В конце ноября 2016 года в Вене прошел саммит ОПЕК, где страны - члены картеля достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей, и определили квоты для стран - участниц организации. 10 декабря в Вене прошла встреча производителей нефти, не входящих в ОПЕК. Независимые производители подписали соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки начиная с января 2017 года сроком на полгода. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года.

24–25 мая 2017 года состоялись встречи стран ОПЕК и независимых производителей нефти, где стороны договорились продлить соглашение еще на девять месяцев, до конца I квартала 2018 года, на текущих условиях.