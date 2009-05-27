«Комсомолец Донбасса» закупил чешское оборудование

Шахта «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, Донецкая обл., «Донбасская топливно-энергетическая компания»(ДТЭК) закупила у Чехии дорогостоящее оборудование для крепления подземных выработок.

Как сообщили УНИАН в департаменте корпоративных коммуникаций компании ДТЭК, на шахту «Комсомолец Донбасса» уже поступила третья партия секций механической крепи чешского производства Ostroj (30 шт.). В данный момент на предприятие поступило 84 секции из 188, закупленных в соответствии с договором.

В департаменте уточнили, что механизированный комплекс Ostroj служит для поддержания кровли очистного забоя 9 западной лавы пласта L7 участка по добыче угля №6. Данная техника имеет более длительный срок эксплуатации по сравнению с отечественными аналогами. Комплекс Ostroj обладает большей несущей способностью, а эксплуатационные затраты намного ниже по сравнению с отечественной техникой. Стоимость оборудования составляет 11,4 млн. евро (121 млн. грн.).

Справка УНИАН. ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» - крупнейший производитель энергетического угля с годовой добычей более 3 млн. тонн, что составляет 4,4% от общеукраинской. Шахта имеет свой обогатительный комплекс, что даёт возможность обеспечить низкую зольность реализуемой продукции. Шахта входит в Донбасскую топливно-энергетическую компанию - первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины.