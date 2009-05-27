НКРЭ пересмотрела тарифы энергоснабжающих компаний

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы большинства энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в среду, 27 мая.

Согласно решению, тарифы большинства энергоснабжающих компаний снижены за счет изъятия из инвестпрограмм расходов с прибыли, предназначавшихся на производственные инвестиции в рамках выполнения инвестпрограмм. Снижение тарифов облэнерго дало возможность НКРЭ пересмотреть уровень прогнозной оптовой цены для обеспечения финансовой поддержки генерирующих компаний.

Выступая в ходе рассмотрения вопроса о пересмотре тарифов, глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что по итогам апреля отрицательная рентабельность тепловой генерации составила 12%, по итогам мая - прогнозируется на уровне минус 16%.

«Если мы и далее будем оставлять генерирующие компании один на один с этой убыточной деятельностью, которая сегодня сложилась на конкурентном рынке, то завтра вообще нам не будет, что транспортировать», - отметил глава НКРЭ.

В.КАЛЬЧЕНКО также допустил, что сегодняшний пересмотр тарифов облэнерго не является окончательным, и комиссия может вернуться к рассмотрению данного вопроса в III-IV квартале в случае существенных изменений экономической ситуации.

В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что пересмотр тарифов облэнерго даст возможность дополнительно привлечь для тепловой генерации около 200 млн. грн.