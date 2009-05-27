АМК возбудил дело в отношении трех компаний в Херсоне

Херсонское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело в отношении антиконкурентных действий ООО «УНТ-Восток», ООО «Альянс Холдинг» и предприятия с иностранными инвестициями «Лукойл-Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонского отделения АМК.

Согласно сообщению, дело возбуждено 26 мая.

Специалисты АМК установили, что с декабря 2008 г. по май 2009 г. эти компании неоднократно одновременно или близко по времени повышали цены на бензин марок А-76, А-80, А-92 и А-95 не имея при этом оснований для увеличения цен.

Как отмечается в сообщении АМК, «такие действия компаний являются свидетельством согласованного антиконкурентного поведения, которое направлено на ограничение конкуренции между участниками рынков розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Херсоне».

Облотделение АМК рекомендовало нарушителям до 4 июня установить цены на бензин в соответствии с экономически обоснованным уровнем.

Ранее, в апреле 2008 г. Херсонское отделение АМК оштрафовало эти компании совокупно на 12,2 тыс. грн за проведение согласованной политики на рынке дизтоплива Херсона.