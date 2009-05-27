Эксперт: Украина в 2008 году не продвинулась в энергобезопасности

Руководитель энергетических программ Центра «НОМОС» Михаил ГОНЧАР считает, что в 2008 году Украина не обеспечила продвижения в сфере энергетической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола на тему: «Внешняя политика Украины: стратегические оценки, прогнозы и приоритеты».

«Итоги 2008 года не дают серьезных оснований для оптимизма», - сказал эксперт.

В числе серьезных негативов в 2008 году, которые имеют стратегический характер для Украины, М.ГОНЧАР считает инцидент с компанией “Венко”.

“Дело здесь не в компании “Венко”, которая пришла в соответствии с результатами конкурса на разработку Черноморского шельфа Украины, а дело в том, что этот практически пилотный проект продемонстрировал неспособность украинской стороны к реализации широкомасштабных проектов, которые нуждаются в международной кооперации с целью добычи углеводов на шельфе Черного моря для обеспечения энергетической безопасности государства, уменьшения зависимости от поставок из одного источника”, - сказал он.

М.ГОНЧАР отметил, что Украина нарушила базовый принцип о выполнении договоров. По убеждению эксперта, если правительство считало этот проект несовершенным, то договор с “Венко” можно было модифицировать, трансформировать, но проект нужно было сберечь.

М.ГОНЧАР считает, что проект стал “заложником продолжения внутриполитических раздоров”.

”Это отбрасывает Украину на годы в вопросе разработки Черноморского шельфа, где у нас не хватает и денег, и технологий”, - сказал он.

Кроме того, эксперт считает, что брюссельская декларация между Украиной и ЕС о модернизации украинской газотранспортной системы от 23 марта этого года должна была быть подписана значительно раньше.

Он напомнил, что 1 декабря 2005 года Украина и Евросоюз подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.

“Так вот, подписание брюссельской декларации или какого-то другого документа, но с таким содержанием, должно было состояться максимум спустя год после 1 декабря 2005 года. Нам понадобилось для этого свыше 3 лет”, - сказал М.ГОНЧАР.

Эксперт также отметил, что декларацию должны были подписать еще в ноябре 2008 года, но ее подписание было перенесено на более поздний срок из-за несогласованности с украинской стороны.

М.ГОНЧАР отметил, что прошло два месяца со дня подписания декларации о модернизации ГТС, а украинская сторона практически ничего не сделала для реализации ее положений.

“Более того, мы видим вектор обратного движения, поскольку параллельно ведется речь о подписании двустороннего соглашения с Россией. Если в случае с ЕС это декларация, то есть документ, который не носит юридически обязующего характера, то в случае с Россией речь идет о проекте соглашения, которое является обязующим документом. Украина, по прежнему, окажется на шпагате”, - считает эксперт.

Еще одним фиаско Украины в энергетической сфере, по мнению М.ГОНЧАРА, является инициатива Президента перевести нефтепровод “Одесса-Броды” в аверсный режим.

В то же время он отметил и определенные успехи нашего государства в ТЭК, в частности, когда Украина смогла “выдержать удар” “Газпрома”, который в январе этого года ограничивал поставки газа в Украину.