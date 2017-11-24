"Нафтогаз": планы по достижению энергонезависимости страны "накрываются медным тазом"

Программа по наращиванию добычи природного газа государственной компанией «Укргазвыдобування» оказалась под угрозой из-за чрезмерной зарегулированости процедур, которые необходимо выполнить для получения спецразрешения или его согласования, чтобы начать добычу голубого топлива.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины» - материнской компании «Укргазвыдобування».

«Планы по достижению энергонезависимости страны и продажи газа на экспорт медленно, но уверенно накрываются тем самым тазом. Программа «Укргазвыдобування» по увеличению добычи газа под угрозой. Сейчас действует устаревшая, зарегулированная разрешительная система советских времен, при которой для начала добычи надо получить 44 согласования в 16 ведомствах со средним сроком согласования 3,5 года», - говорится в сообщении.

По данным «Нафтогаза», за последние два года «Укргазвыдобування» получила 54 отказа на согласование предоставления специальных разрешений от Полтавского облсовета. То есть в 2016-2017 годах компания не получила на Полтавщине, ключевом газоносном регионе страны, ни одного согласования спецразрешения.

«Компания «Укргазвыдобування» задействовала все собственные ресурсы для увеличения добычи, что доказывают результаты 2017 года. Но чем дольше все будет решаться на уровне властей, тем больше добычи, предусмотренной правительственной концепцией, мы рискуем потерять», - сказал глава компании Олег Прохоренко, добавив, что в случае оперативного решения вопросов, которые касаются разрешительных процедур, риски будут сняты и добыча вернется к ранее предусмотренным показателям.

«Нужно изменять систему», - отметили в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройман неоднократно заявлял о цели достижения Украиной энергетической независимости к 2020 году. К этому моменту наша страна, по его словам, должна увеличить добычу газа и с 2020 года – начать экспорт «голубого» топлива.

23 ноября он сообщил о необходимости снижения ставки ренты на добычу газа на новых скважинах до 12% и реформировании разрешительных процедур.

На сегодня «Укргазвыдобування» выполняет программу «20/20», которая предполагает увеличение уровня добычи до 20 млрд куб. м в год до 2020 года. За 9 месяцев 2017 года компания увеличила добычу газа на 2,6% - до 15,5 млрд куб. м.