"Набукко" будет безубыточным при поставках 8 млрд. куб. м газа в год

Проект "Набукко" будет безубыточным при поставках восьми миллиардов кубометров газа в год, заявил руководитель пресс-службы компании-оператора проекта Кристиан Долезал, сообщает РИА Новости..

"Точка безубыточности проекта - восемь миллиардов кубометров газа в год. Далее возможно расширение до 15 миллиардов кубов, а по оптимистичному сценарию - до 25-31 миллиарда кубометров", - сказал он.

По словам Долезала, в настоящее время компания получила данные от 16 компаний по возможным объемам поставок газа. Он отметил, что схема поставок будет сформирована в следующем году. Она предполагает поставки газа из Туркмении и Азербайджана. Он подчеркнул, что текущие потребности рынка в несколько раз превышают мощность газопровода, что говорит о его конкурентоспособности.

В конце июня текущего года планируется подписать межгосударственное соглашение по проекту. В первом квартале 2010 года должна быть подготовлена документация по нему.