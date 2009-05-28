Цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на фоне заявлений Саудовской Аравии - крупнейшего из членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, что мировая экономика достаточно окрепла, чтобы справиться с ценой на сырье в районе 75-80 долларов за баррель, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1 доллар - до 63,45 доллара за баррель.

В ходе торгов цена достигала отметки в 63,82 доллара, что является максимальным показателем стоимости барреля нефти с середины ноября 2008 года, отмечает агентство.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,26 доллара - до 62,50 доллара за баррель.