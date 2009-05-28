На шахте в Днепропетровской области ликвидируют пожар

В Днепропетровской области на шахте «Западно-Донбасская» (ОАО «Павлоградуголь», г. Терновка) проводится ликвидация пожара.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в 23:25 27 мая. С аварийного участка были оперативно выведены 12 человек, а также начался вывод всех людей из шахты. Электроснабжение участка было прекращено, проветривание работало в нормальном режиме.

Прибывшие на шахту горноспасатели приступили к ликвидации пожара. При эвакуации рабочей смены и в ходе аварийных работ никто не пострадал. В штабе уточнили, что в настоящее время локализация пожара на шахте продолжается.