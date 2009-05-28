Экспортная пошлина на российскую нефть вырастет

Ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня повысится до 152,8 доллара за тонну с нынешних 137,7 доллара, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в четверг в "Российской газете".

Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 июня вырастет до 115,2 доллара с нынешних 105,1 доллара за тонну, на темные - до 62,1 доллара с 56,6 доллара за тонну, сообщает сообщает РИА Новости..

С 1 марта в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долларов за баррель впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть повысилась до 115,3 доллара за тонну, однако с 1 апреля она снова была снижена - до 110 долларов, а в мае - опять повышена.

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть. Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые до этого потеряли из-за высокой пошлины около 7 миллиардов долларов.