Страны-члены ОПЕК соберутся сегодня в Австрии

В Вене сегодня состоится внеочередная встреча членов организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Ожидается, что участники встречи проанализируют ситуацию на мировом нефтяном рынке и решат, стоит ли и дальше сокращать добычу ради восстановления справедливых мировых цен.

Ранее со стороны стран ОПЕК была изъявлена готовность согласиться со снижением цен на нефть в условиях глобального финансово-экономического кризиса до 50 долл за баррель. Однако, по их мнению, для поддержания потока инвестиций в нефтяную отрасль с целью разведки и разработки новых месторождений цена барреля должна составлять как минимум 75-80 долл.

Сейчас один баррель "нефтяной корзины" ОПЕК, состоящей из 12 основных экспортных сортов нефти всех стран-членов этой организации, стоит 58,71 долл, отмечает ПРАЙМ-ТАСС.

Тем не менее, возможное решение о дальнейшем сокращении квот нефтедобычи рассматривается абсолютным большинством экспертов и наблюдателей как наименее вероятный вариант исхода нынешней внеочередной сессии конференции ОПЕК.

Во всяком случае, против этого настроены многие влиятельные страны-члены ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Как заявил по прибытии в Вену саудовский министр нефти и минеральных ресурсов Али ибн Ибрагим ан-Нуэйми, в настоящее время нет необходимости искусственно поддерживать рост цен на нефть путем сокращения нефтепроизводства, так как цены скоро и без того возрастут до 80 долл за баррель благодаря повышению спроса. По его мнению, в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке уже налицо явные признаки оздоровления экономической ситуации.

Таким образом, наиболее вероятным исходом открывающейся сегодня внеочередной сессии конференции ОПЕК видится сохранение действующих квот добычи нефти, которые с сентября прошлого года были урезаны в общей сложности на 4,2 млн баррелей в день. Согласно последнему ежемесячному обзору положения дел на мировом нефтяном рынке, сейчас страны-члены ОПЕК добывают в общей сложности 28,2 млн баррелей в день. Дальнейшее сокращение нефтедобычи, считают эксперты, может спровоцировать ухудшение состояния мировой экономики.