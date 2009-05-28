В Запорожской области обесточена райгосадминистрация

В Запорожской области райгосадминистрация вторые сутки без энергоснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "Запорожьеоблэнерго", энергоснабжение здания Запорожской райгосадминистрации было прекращено 26 мая в связи с задолженностью РГА за потребленную электроэнергию в размере 907 грн.

"В начале апреля руководству Запорожской РГА было направлено официальное сообщение о том, что в случае непогашения образовавшейся задолженности ОАО "Запорожьеоблэнерго" в соответствии с законодательством будет вынуждено прекратить подачу электроэнергии. Оплаты не поступило, поэтому энергокомпания прекратила энергопоставки должнику", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в соответствии с законодательством, энергетики имеют право поставлять электроэнергию должникам, только при наличии согласованного графика погашения задолженности и 100%-х расчетах за текущее энергопотребление, чего в данном случае нет.