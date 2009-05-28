«Укринтерэнерго» снова продает электроэнергию на экспорт

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» возобновило аукционные торги по продаже электроэнергии на экспорт.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 мая т.г.

Торги состоятся 8 июня 2009 г. Компания объявила торги по продаже 1 лота электроэнергии на экспорт в страны UCTE (Венгрия, Словакия, Румыния) в объеме, эквивалентном поставке электроэнергии равным беспрерывным графиком мощностью 100 МВт на период с 10 по 30 июня т.г. включительно.

Вся информация об аукционе будет выставлена на сайте «Укринтерэнерго» 29 мая.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году «Укринтерэнерго» провело пять аукционов, на которых выставлялась экспортная мощность Бурштынского острова в 100 МВт. В ходе аукционов экспортная цена украинской электроэнергии достигала 0,09 долл. за кВт/ч. Все объемы выкупались компаний Energy Capital Zrt (Венгрия), которая входит в Korlea Invest Holding украинского бизнесмена Василия БЕЧВАРЖА. Однако в октябре 2007 года «Укринтерэнерго» прекратило аукционы в связи с судебным иском Energy Capital Zrt.

27 мая 2009 г. председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что прогнозирует проведение первого аукциона по доступу к сечению для экспорта электроэнергии в июле т.г. При этом он отметил, что на аукцион планируется выставить всю мощность Бурштынского энергоострова в объеме 500 МВт. При этом В.КАЛЬЧЕНКО добавил, что сейчас комиссия завершает разработку положения о проведении аукционов.