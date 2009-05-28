S&P повысило рейтинги ТНК-BP до "ВВ+"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга ТNК-BP International Ltd. (ТНК-BP) до "ВВ+" с "ВВ", сообщает РИА Новости..

"Повышение рейтингов отражает наше мнение о положительных изменениях в практике корпоративного управления этой компании, что привело к улучшению отношений между двумя основными акционерами ТНК-ВР", - объясняется в сообщении.

Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".

В августе 2008 года S&P понизило рейтинги ТНК-ВР из-за конфликта между акционерами.