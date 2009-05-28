Днепропетровское «Теплоэнерго» привлечет 20 млн. грн. для закупки газа

Днепропетровский городской совет на очередной сессии 27 мая разрешил местному коммунальному предприятию «Теплоэнерго» привлечь 20 млн. грн. банковских кредитов для закупки природного газа в 2009-2010 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, кредиты предполагается получить в Ощадбанке и других коммерческих банках.

В качестве залога под кредитные ресурсы горсовет утвердил перечень из 29 объектов коммунальной собственности в центральных районах Днепропетровска. Кредит, привлеченный КП «Теплоэнерго» для обеспечения предстоящего отопительного сезона, будет погашаться в 2010 году из городского бюджета.