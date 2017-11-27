Нефть торгуется вблизи $64 за баррель

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Gazeta.ru.

Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на 0,46%, до $58,68 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 0,06%, до $63,82 за баррель.