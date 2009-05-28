Украина возобновит экспорт электроэнергии в Польшу с 1 июня

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности “Укринтерэнерго” возобновит экспорт электроэнергии в Польшу с 1 июня. Об этом УНИАН сообщил источник в компании.

По словам собеседника агентства, экспортные поставки в Польшу будут осуществляться, как и прежде, в адрес польского трейдера Zomar S.A.

Цена электроэнергии, которая будет экспортироваться в Польшу, будет пересматриваться ежемесячно и определяться по формуле с учетом прогнозной оптовой рыночной цены НКРЭ, а также повышающего коэффициента.

Аналогичный подход уже на протяжении нескольких лет "Укринтерэнерго" использует при формировании цен на электроэнергию, которая производится в "острове Бурштынской ТЭС" и продается на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией. Поэтому цены на экспортируемую в Европу украинскую электроэнергию превышают цены, устанавливаемые для внутреннего рынка.

Ранее цены на поставляемую в Польшу украинскую электроэнергию не были привязаны к прогнозной оптовой рыночной цене, устанавливаемой НКРЭ, и определялись в ходе переговоров "Укринтерэнерго" и Zomar.

Напомним, что экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен в декабре 2008 года из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.

Украина в 2008 году снизила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7 млрд 868,2 млн кВт-ч, при этом доходы Украины от экспорта электроэнергии в 2008 году возросли на 26,8% (на $101,6 млн) по сравнению с 2007 годом – до $480,4 млн. Причина увеличения доходов на фоне снижения объемов экспорта – значительный рост цен на экспортируемую электроэнергию в прошлом году.