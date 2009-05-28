Азербайджан может начать поставки газа «Газпрому»

Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики (ГНКАР) может с 2010 года начать поставки газа «Газпрому» в объеме 1 млрд куб. м, сообщил журналистам глава департамента по инвестициям ГНКАР Вагиф Алиев.

«Мы можем в 2010 году поставить до 1 млрд куб. м», – отметил Алиев.

По его словам, в последующие годы объем поставок может быть увеличен. Алиев отметил, что компании ведут в настоящее время соответствующие коммерческие переговоры, однако добавил, что поставляемый «Газпрому» газ не обязательно будет газом с месторождения Шах-Дениз. Вместе с тем он сообщил, что «Газпром» и ГНКАР ведут переговоры по продаже газа со второй фазы Шах-Дениза российской монополии, сообщает «Прайм-ТАСС».