Азербайджан может начать поставки газа «Газпрому»
13:42, 28 мая 2009Энергетика
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С 2010 года
Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики (ГНКАР) может с 2010 года начать поставки газа «Газпрому» в объеме 1 млрд куб. м, сообщил журналистам глава департамента по инвестициям ГНКАР Вагиф Алиев.
«Мы можем в 2010 году поставить до 1 млрд куб. м», – отметил Алиев.
По его словам, в последующие годы объем поставок может быть увеличен. Алиев отметил, что компании ведут в настоящее время соответствующие коммерческие переговоры, однако добавил, что поставляемый «Газпрому» газ не обязательно будет газом с месторождения Шах-Дениз. Вместе с тем он сообщил, что «Газпром» и ГНКАР ведут переговоры по продаже газа со второй фазы Шах-Дениза российской монополии, сообщает «Прайм-ТАСС».
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