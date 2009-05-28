ОПЕК отказалась снижать добычу нефти

Государства, входящие в Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК), на заседании 28 мая приняли решение оставить квоты на добычу нефти на прежнем уровне - 24,84 млн. барр. в день. Об этом заявил нефтяной министр Саудовской Аравии Али аль-НАИМИ, сообщает AFP.

С начала кризиса ОПЕК трижды снижала квоты на добычу, пытаясь воспрепятствовать стремительному падению цен. По прогнозу организации, потребление нефти во всем мире в этом году снизится на 1,37 млн. барр. в сутки.

Цены на нефть достигли своего пика - 147 долл./барр. - в июле 2008 года. После чего начали быстро снижаться из-за рецессии в большинстве ведущих экономик мира. Минимум в размере 32 долл./барр. был достигнут в декабре 2008 года.

В начале 2009 года цены на нефть стабильно росли и к 28 мая достигли 63 долл./барр., что является рекордным показателем за последние полгода. Между тем, представители стран ОПЕК не раз заявляли, что оптимальной для них ценой является 70-90 долл./барр.