СП: "Одесса-Броды-Плоцк" является для Украины и Польши ключевым

Проект Евро-Азийского нефтетранспортного коридора, в частности нефтепровод "Одесса-Броды-Плоцк", является ключевым элементом двустороннего партнерства Украины и Польши в нефтетранспортной отрасли.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК в ходе встречи с заместителем Государственного секретаря Канцелярии Президента Республики Польша Мариушом ХАНДЗЛИКОМ, на которой обсуждались вопросы сотрудничества стран в области энергетической безопасности и реализации проекта нефтепровода "Одесса-Броды-Плоцк".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, кроме того, во время встречи А.ГОНЧАРУК и М.ХАНДЗЛИК обсудили широкий круг вопросов украинско-польского сотрудничества.

Стороны констатировали, что украинско-польский политический диалог на высшем уровне характеризуется постоянной динамикой и высказались за его дальнейшую активизацию. В этой связи был обсужден график встреч и контактов руководства Польши и Украины.

Важным вопросом встречи стало определение конкретных сроков проведения и повестка дня Двадцатого заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Польши, а также подготовка Дорожной карты украинско-польского сотрудничества на 2009-2010 гг.

А.ГОНЧАРУК и М.ХАНДЗЛИК, кроме того, обсудили вопросы регионального сотрудничества, международные вопросы, политику безопасности.

Также речь шла о европейской интеграции Украины, в частности о результатах учредительного саммита инициативы «Восточное партнерство», состоявшегося 7 мая этого года в Праге. Как подчеркнул А.ГОНЧАРУК, Украина высоко ценит постоянную поддержку Польшей европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил план безотлагательных мер по обеспечению реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода "Одесса-Броды".

В частности, Президент поручил Министерству иностранных дел Украины, Министерству топлива и энергетики при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» на протяжении мая 2009 года принять меры относительно подготовки и проведения при участии представителей Европейской комиссии, Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и других заинтересованных государств презентации технико-экономического обоснования проекта ЕАНТК, утвержденного 24 апреля 2009 года, и проработать вопрос относительно подписания по результатам презентации общего меморандума о поддержке реализации проекта ЕАНТК.

МИДу и Минтопэнерго Президент поручил на протяжении мая внести в установленном порядке согласованные предложения относительно создания межведомственной рабочей группы по координации работы относительно реализации проекта ЕАНТК.

Кабмину при участии НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Укртранснафта» до сентября поручено принять меры по обеспечению использования нефтепровода "Одесса-Броды" в проектном направлении для транспортировки на экономически выгодных условиях нефти к украинским и иностранным нефтеперерабатывающим заводам, в том числе относительно заключения операторского соглашения с ООО «Международное трубопроводное предприятие «Сарматиа», а также проработать вопрос об изменении на взаимовыгодных условиях маршрута транспортировки российской нефти (которая транспортируется нефтепроводом "Одесса-Броды") на маршруты «Самара – Великоцк – Кременчуг – МНТ «Южный» и «Самара – Головашевка – Кременчуг – МНТ «Южный».