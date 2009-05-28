Аваков: Президент против приватизации «Турбоатома»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на самом деле против приватизации харьковского ОАО «Турбоатом» и примет все меры для того, чтобы приватизация не состоялась.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, так председатель ОГА Арсений АВАКОВ прокомментировал сообщение о том, что В.ЮЩЕНКО своим указом № 359/2009 остановил действие своего предыдущего указа № 1178/2008, которым был наложен запрет на приватизацию «Турбоатома».

А.АВАКОВ сообщил, что он обсудил с Президентом ситуацию вокруг «Турбоатома». По словам А.АВАКОВА, Президент категорически настаивает на своей позиции о недопустимости приватизации этого предприятия как успешного лидера отечественного энергомашиностроения.

«Приватизация «Турбоатома» может поставить под удар стратегические интересы Украины, и Президент примет все меры политического воздействия, а также все возможные юридические процедуры для того, чтобы такая приватизация не состоялась. Он будет поддерживать усилия руководства завода и Харьковской облгосадминистрации в данном направлении, - сказал А.АВАКОВ. - Что касается недавней отмены указа, который отменяет распоряжение Кабмина о приватизации «Турбоатома», то это технический шаг, поскольку такая мера как указ на сегодняшний день себя исчерпала. Но это не значит, что Президент изменил стратегию относительно завода. «Турбоатом» будет государственным и будет получать всю возможную поддержку со стороны Президента Украины».

А.АВАКОВ также заявил, что на данное время не видит большой опасности для «Турбоатома». «Премьер-министр Украины, находясь в Харькове, тоже согласилась с нашей позицией, что сейчас не время для приватизации этого предприятия», - отметил А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом № 359/2009 остановил действие своего предыдущего Указа № 1178/2008, наложившего запрет на приватизацию «Турбоатома», генерирующих компаний и ряда других объектов.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».

В 2008 году ОАО «Турбоатом» увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2007 годом – до 145,383 млн. грн.