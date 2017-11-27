"Армия vs кризис": нефтяную промышленность Венесуэлы возглавит военный

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье назначил генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо министром нефти и президентом госкомпании PDVSA на фоне падения добычи в стране, сильно зависящей от экспорта нефти, сообщает Reuters.

Читайте такжеВенесуэла потребовала от России сократить добычу нефтиНазначение Кеведо стало неожиданностью для отраслевых экспертов, которые считают, что его вступление в новую должность - дурное знамение для нефтяного сектора Венесуэлы."Настало время для новой нефтяной революции", – сказал Мадуро в телеобращении в воскресенье, призвав Кеведо очистить PDVSA от коррупции.

Кеведо предстоит сменить двух ветеранов отрасли и стать одним из самых влиятельных персон в стране, обладающей гигантскими запасами нефти. Ему нужно будет улаживать коррупционные скандалы и проводить намеченную реструктуризацию долга в условиях рецессии и деструктивных экономических санкций США.

Аналитики также отмечают, что назначение Кеведо лишний раз подчёркивает усиление роли военных во власти.

"Военные достигли своей цели, получив контроль над PDVSA. Прогноз нерадужный", – сказал Франциско Мональди из Baker Institute. Его позиция в целом отражает текущие настроения в нефтяном секторе Венесуэлы.

Кеведо, до этого занимавший пост министра жилищного строительства Венесуэлы будет пытаться поднять добычу нефти в стране, которая в этом году упала до минимального уровня почти за три десятка лет.

Как именно он собирается это делать, пока не ясно.

По словам источников в PDVSA, назначение Кеведо на должность президента компании, наверняка, усилит "утечку мозгов" и осложнит работу компании - от регулярных операций до взаимодействия с облигационерами.

Экономика Венесуэлы рухнула вслед за обвалом цен на сырьё. Сама PDVSA в настоящий момент едва находит средства для бурения скважин и поддержания работы трубопроводов, портов и других объектов нефтяной инфраструктуры.