"Укртрансгаз" увеличил инвестиции в модернизацию ГТС почти на 20%

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила инвестиции в модернизацию и техническую поддержку ГТС на 18,2% - до 3,072 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"За 9 месяцев текущего года "Укртрансгаз" профинансировал модернизацию и техническую поддержку украинской ГТС в размере 3 миллиардов гривень, из них расходы на капитальные инвестиции составили 1,540 миллиарда гривень, на программу ремонтов и технического обслуживания - 789 миллионов гривень, на программу обеспечения материально-техническими ресурсами - 743 миллиона гривень", - сообщили в компании, добавив, что за отчетный период сумма капитальных инвестиций выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По информации пресс-службы, с июля по сентябрь одними из самых больших проектов, куда были вложены капитальные инвестиции, стали реконструкция блока подготовки топливного, пускового, импульсного газа дожимной компрессорной станции "Бильче-Волица" (Львовская область), капитальный ремонт участка длиной 27 километров транзитного магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", реконструкция установки осушки газа Червонопартизанского подземного хранилища газа (Черниговская область) и др.

"Это дает возможность на десятилетия продлить срок надежной эксплуатации объектов газотранспортной системы Украины, тем самым гарантировать стабильную транспортировку газа как европейским, так и украинским потребителям", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2017 года "Укртрансгаз" увеличил инвестиции в модернизацию и техническую поддержку ГТС на 64% - до 2,321 миллиарда гривень.

24 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о надежности работы украинской ГТС и достаточности средств, которые поступают от транзита газа, для ее модернизации. По его оценкам, минимальный объем инвестиций для нашей ГТС составляет от 200 до 300 миллионов долларов в год.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".