Сотрудничество с Ливией возможно только при аверсе «Одесса-Броды»

Налаживание сотрудничества Украины с Ливией относительно нефтепереработки возможно при условии перевода нефтепровода «Одеса-Броды» в аверсный режим работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказал Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, «вопрос сотрудничества с Ливией станет реалистичным только при условии решения комплекса вопросов для перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим работы».

В этом контексте, говоря о договоренности Украины с Ливией о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Одесской области, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что это «тот случай, когда Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает наработку главы государства».

Он назвал это очередным шагом в направлении реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе ряда переговоров и встреч Президента Украины с ливийским лидером Муамаром КАДДАФИ, которые состоялись в рамках официального визита Виктора ЮЩЕНКО в Ливию 7-8 апреля п.г. и государственного визита в Украину М.КАДДАФИ 4-6 ноября 2008 года.

«Работать в направлении строительства НПЗ нужно со всеми предложениями, в том числе и с ливийской стороной. Однако говорить уже сейчас о строительстве НПЗ по переработке легкой нефти преждевременно», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Уполномоченный Президента убежден, что для того, чтобы в Украину пришли инвесторы, в том числе и ливийские, нам нужно реформировать нефтяной рынок: нефтепереработка должна стать привлекательнее, чем трейдерство готовых нефтепродуктов. Б.СОКОЛОВСКИЙ констатировал, что, к сожалению, сегодня, все наоборот.

Как сообщал УНИАН, 25 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в ходе ее визита в Ливию была достигнута договоренность о поставках ливийской нефти в Украину и строительстве НПЗ в Одесской области. По ее словам, мощность НПЗ, который предположительно будет строиться возле Одесского припортового завода, составит 10 млн. тонн нефти в год.

Премьер сообщила, что уже в ближайшее время ливийские специалисты приедут в Украину, чтобы провести экономические расчеты.