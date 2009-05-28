Бойко: РФ проплатила за транзит газа уже до конца мая 2010 года

Россия проплатила за транзит газа по территории Украины уже до конца мая 2010 года.

Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Юрий БОЙКО (фракция Партии регионов).

Он подчеркнул, что сегодня берется аванс за транзит газа через территорию Украины на годы вперед. По его словам, в 2008 году уже получен аванс в сумме 1,7 млрд. долларов, а в этом году – в сумме 400 млн. долларов. По его словам, если учитывать объемы газа, которые транспортируются через территорию Украины, то это означает, что «до конца мая следующего года выбрали плату за транзит».

По его словам, такая схема имеет определенные риски, особенности для российских партнеров «в нынешней нестабильной политической ситуации».

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. куб. м газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

26 мая официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что, с учетом сделанной в январе предоплаты в размере 1,7 млрд. долл., услуги по транзиту газа через Украину в 2009 году оплачены "Газпромом" полностью.