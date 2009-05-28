Цена реализации сжиженного газа выросла

Средняя цена реализации сжиженного газа 27 мая на коммерческом аукционе №355 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 7,5%, по сравнению с предыдущим аукционом №354 от 22 мая (3107,1 грн. за тонну), до 3341,6 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,066 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 6 млн. 903,750 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 22 мая на коммерческом аукционе №354 на УАБ снизилась на 6,0%, по сравнению с предыдущим аукционом №352 от 19 мая (3306,2 грн. за тонну), до 3107,1 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.