Порошенко уволил одного члена Нацкомиссии по тарифам

Президент Украины Петр Порошенко, согласно плану ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уволил одного члена регулятора – Бориса Цыганенко.

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Об этом говорится в указе главы государства от 27 ноября, который опубликован на сайте Администрации президента.

"Освободить Цыганенко Бориса Владимировича от должности члена НКРЭКУ", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года парламент принял закон о НКРЭКУ, согласно которому члены регулятора отбираются Конкурсной комиссией. Эта комиссия состоит из 5 членов, двух из которых назначает президент, одного – Кабмин по предложению Минэнергоугля и еще двух – профильные парламентские комитеты.

В октябре-ноябре Верховная Рада, Кабмин и президент назначили членов Конкурсной комиссии.

Начиная с 13 ноября 2017 года на заседаниях регулятора нет кворума (4 человека), поэтому он не может принимать решения. Последнее заседание до прекращения полномочий двух членов (24 ноября) также не состоялось. В результате отсутствия кворума комиссия не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний.

С 26 ноября прекращаются полномочия двух членов регулятора - Бориса Цыганенко и Виктории Морозовой.