АМК оштрафовал «Луганскгаз»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал ОАО «Луганскгаз» на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что предприятие установило экономически необоснованную плату за выдачу технического условия на присоединение объектов потребителей к распределительным газопроводам. Это стало возможным через применение предельных размеров расценок без учета фактических трудовых расходов на выполнение отдельных операций и коэффициента, который не отвечал требованиям нормативно-правовых документов.

Предприятие признало нарушение, обязалось оплатить штраф в Государственный бюджет и, по требованию АМК, привело плату за отмеченную услугу к экономически обоснованному уровню.

Справка УНИАН. ОАО «Луганскгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Луганске.

По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 51% акций «Луганскгаза» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», остальные акции принадлежат частным акционерам.

В 2008 году «Луганскгаз» увеличил чистый убыток в 2,2 раза по сравнению с 2007 годом – до 64,719 млн. грн.