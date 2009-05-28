ВостГОК планирует начать добычу урана в 2010 году

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) планирует начать добычу урановой руды методом подземного скважинного выщелачивания на Сафоновском месторождении (Казанковский р-н, Николаевская обл.) в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор комбината Александр СОРОКИН.

«Планируем через год-полтора начать добычу», - сказал он.

По словам А. СОРОКИНА, мощность месторождения оценивается в 100-150 тонн концентрата урана в год.

«Это небольшие объемы, однако метод выщелачивания, который будет применяться на этом участке, помимо своей экологичности даст реальный экономический эффект из-за низкой себестоимости такой добычи. Поэтому мы считаем данный проект перспективным», - отметил генеральный директор.

Он уточнил, что предварительная стоимость строительства комплекса на месторождении оценивается в 200 млн. грн., однако ее планируют пересмотреть в сторону уменьшения.

Средства на реализацию проекта планируется привлечь из госбюджета в рамках реализации государственной программы «Уран Украины».

А. СОРОКИН отметил, что в настоящее время институт УкрНИПИпромтехнологии (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) завершает технико-экономическое обоснование проекта. Параллельно ВостГОК провел общественные слушания с жителями села Николаевка Казанковского района Николаевской области, которые положительно отнеслись к строительству предприятия подземного выщелачивания.

Справка УНИАН. ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» — единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. В структуру комбината входят около тридцати подразделений. На комбинате работает около 8 тыс. человек.

В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2480 тонн и удовлетворяется на 32%.

В 2008 году ВостГОК (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) произвело 830 тонн закиси-окиси урана.

Согласно Кадастру промышленных урановых месторождений, всего в Украине выявлено 53 участка залегания урановых руд с разной степенью разведки и оценки. На четырех участках месторождения отработаны, на трех – отрабатываются, на одном – Новоконстантиновском меторождении – ведется строительство горно-перерабатывающего комплекса.

Отрабатываемые остаточные эксплуатационные запасы сосредоточены на Ватутинском, Мичуринском и Центральном (восточная зона) месторождениях.

По горно-геологическим и горнотехническим условиям месторождения на 35 участках возможна отработка подземным способом, на 13 – по технологии выщелачивания. Наиболее перспективными для отработки являются месторождения с подземным способом разработки – Северинское, Докучаевское и Центральное (западная зона), а также 5 месторождений для отработки по технологии выщелачивания.