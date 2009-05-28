ДТЭК хочет экспортировать электроэнергию в Беларусь

Энергогенерирующая компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру ДТЭК, и компания «МГ-Мотор» (Беларусь) 19 мая заключили контракт по организации экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, контракт заключен до конца 2009 года и предусматривает поставки в адрес белорусского контрагента электроэнергии мощностью 250 МВт ежемесячно ровным графиком. Цена контракта будет определена после согласования возможности экспорта.

«Поставки в адрес белорусского контрагента еще не осуществлялись, поскольку ООО «Востокэнерго» ожидает согласования возможности экспорта электроэнергии от Минтопэнерго и НКРЭ», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что в декабре 2008 года ООО «Востокэнерго» заключило контракт с венгерским трейдером System Consulting ZRt на экспортные поставки электроэнергии в Венгрию мощностью 350 МВт. Поставки по данному контракту в адрес венгерского контрагента не осуществлялись.

В среду, 27 мая, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил что ГПВД «Укринтерэнерго» договорилось с ГПО «Белэнерго» об экспортных поставках 100 млн. кВт/ч украинской электроэнергии ежемесячно с 1 июня. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт ежемесячно.

В тот же день генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел ЯКУБОВИЧ заявил, что договор на поставку украинской электроэнергии в Беларусь с «Укринтерэнерго» пока не подписан.

П.ЯКУБОВИЧ отметил, что переговоры о поставках украинской электроэнергии ведутся еще с прошлого года. "Главный вопрос в цене", – сказал он.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и пять обогатительных фабрик. Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии.