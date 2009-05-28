Берлускони предложит Европе помочь Украине

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил сегодня, что готов вынести на следующее заседание Европейского совета поднятый Россией вопрос об оплате газа для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские информационные агентства.

"Россия говорит, что не может выделить 5 миллиардов, которые нужны для того, чтобы наполнить газовые хранилища Украины. И поэтому она обратилась к Европе с предложением разделить надвое эти расходы. На будущем Европейском совете я вынесу это предложение Российской Федерации с тем, чтобы Европа озаботилась проблемой, которая касается многих европейских государств, в том числе и государств Восточной Европы", - заявил премьер-министр Италии.

Напомним, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 22 мая на саммите РФ-ЕС в Хабаровске предложил Евросоюзу для обеспечения энергобезопасности подумать о предоставлении синдицированного кредита Украине. По словам президента, помощью украинскому государству должна заниматься не одна Россия.

Медведев заявил тогда, что у России есть сомнения в способности Киева расплатиться за газ, который необходимо закачать в подземные хранилища (19,5 миллиардов кубометров газа) стоимостью свыше 4 миллиардов долларов.

В конце марта Европейский Союз отказался от предложения России совместно предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долл.

Справка УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в марте официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.

По словам и.о. министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планировалось направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».