В Европе одобрили модель формирования запасов нефтепродуктов в Украине

Европейское Энергетическое сообщество одобрило модель формирования минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые будут необходимы для снижения рисков возникновения дефицита на рынке моторного топлива Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства резерва.

Читайте такжеЦена энергобезопасности: создание госрезерва нефтепродуктов может поднять цены на АЗС

"27 ноября глава Госрезерва Вадим Мосийчук на Девятом нефтяном форуме Энергетического сообщества в столице Сербии Белграде представил модель формирования и финансирования минимальных запасов нефти в Украине в соответствии с Директивой 2009/119/ЕС. Выбранная модель запасов была поддержана членами Европейского энергетического сообщества", - сообщили в агентстве, добавив, что следующим шагом будет вынесение проекта применения этой модели на рассмотрение и утверждение Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года Агентство госрезерва представило одну из первых моделей создания запасов нефти и нефтепродуктов, согласно которой планируется накопить около 2 миллионов тонн.

Согласно представленной информации, нефть и нефтепродукты будут храниться на комбинатах, которые подведомственны Госрезерву. Для создания и управления резервами в 2017 году планируется создать отдельное госпредприятие "Нафторезерв". По словам Мосийчука, резервы будут сформированы на 30% из сырой нефти и на 70% из нефтепродуктов, из которых 28% - бензин и 72% - дизельное топливо. Источником финансирования этих запасов может быть дополнительный акцизный налог на нефтепродукты, помощь от международных финансовых организаций или средства государственного бюджета.