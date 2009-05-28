Профлидер: поиски горняков на «Новодзержинской» затягиваются

В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» (г. Дзержинск) поиски троих горняков, попавших под завал 4 мая, затягиваются из-за нехватки необходимых средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации шахты «Новодзержинская» Ярослава БУХТИЯРОВА.

Он заявил, что работы продвигались бы намного быстрее, если бы на шахту поступили необходимые средства. Из 9,7 млн. грн., выделенных на ликвидацию последствий аварии, 8,3 млн. грн. предназначались именно для проведения поисково-восстановительных работ. Но фактически шахта «Новодзержинская» смогла использовать только 2,4 млн. грн. По словам Я.БУХТИЯРОВА, остальные средства «осели» на казначейских счетах.

Профсоюзный лидер объяснил, что абсурдность ситуации заключается в том, что необходимое для ведения работ оборудование заводы предоставляют только по предоплате, а казначейство имеет право выделять средства «по факту», то есть за уже поступившую технику. «Создается впечатление, что этот замкнутый круг невозможно разорвать, вроде бы и деньги есть, и оборудование заводами подготовлено, а «Новодзержинская» не может его получить и использовать для дальнейших работ», - подчеркнул Я.БУХТИЯРОВ.

Он сообщил, что лично обращался в Минуглепром с просьбой разрешить данную проблему, 23 мая была направлена телеграмма на имя премьер-министра Украины.

Также, по информации пресс-службы ПРУП, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор ТУРМАНОВ уже дважды (15 и 25 мая) как народный депутат обращался к главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в виде исключения принять распоряжение, позволяющее провести предоплату заводам за оборудование. При этом лидер профсоюза отмечал, что аналогичное распоряжение в апреле 2009 года по Львову Кабмин уже принимал, но реакции власти до сих пор нет.

Характеризуя состояния аварийно-спасательных работ на шахте, Я.БУХТИЯРОВ констатировал, что на сегодняшний день буровзрывным способом уже пройдены необходимые 70 метров поискового штрека, сейчас ведутся работы по сопряжению откаточного штрека с поисковым, укладывается стрелка и пути.

Следующий этап поисковой операции – продвижение непосредственно по завалу.

Профсоюзный лидер рассказал, что трое горняков должны находиться примерно в 12 метрах от края обрушения. Он подчеркнул, что это только предположение, если забойщиков и здесь не найдут, то для дальнейшего поиска людей будет «пробиваться» разрез с 585 горизонта на 530.

Как сообщал УНИАН, 4 мая на государственном предприятии «Шахта «Новодзержинская» на глубине 585 метров произошел обвал кровли. Под завалом оказались 9 горняков. 7 мая были спасены трое проходчиков. Троих горняков нашли без признаков жизни.