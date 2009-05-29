Ющенко проведет заседание СНБО
09:29, 29 мая 2009Энергетика
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Основной вопрос - энергетика
В пятницу, 29 мая, в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, основной вопрос, вынесенный на заседание, – развитие рынков топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации Энергетической стратегии Украины.
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