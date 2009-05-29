Энергоблок №3 РАЭС отключен от энергосети

Вчера, 28 мая, в 00.01 энергоблок №3 Ровенской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 29 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт первой системы безопасности.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 231-е сутки среднего планового ремонта. Работы – по графику.

Энергоблок №2 Южноукраинской АЭС 25 мая в 22.00 был выведен в резерв.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 73-и сутки среднего планового ремонта. Работы – по графику.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 305÷4 605 МВт, для РАЭС – 1 185 МВт, для ЮУАЭС – 1 920 МВт, для ХАЭС – 1 000 МВт.

28 мая атомные станции Украины выработали 202,21 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.