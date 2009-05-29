Котировки фьючерсов на нефть превысили 65 долл./барр.

Котировки фьючерсов на нефть в четверг продолжили расти на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,63 доллара, или 2,6%, – до 65,08 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 5 ноября 2008 г. Котировки фьючерсов выросли более чем на 90% по сравнению с минимумом 2009 года, достигнутым в феврале.

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures по итогам торгов выросли на 1,89 доллара, или 3%, – до 64,39 доллара за баррель.

Рост цен на нефть наблюдался в семи из последних восьми сессий, так как участники рынка корректировали свои позиции, узнав о сокращении запасов после длительного периода их роста. На прошлой неделе запасы нефти в США упали, причем падение наблюдалось третью неделю подряд. Запасы нефти снизились на 5,4 млн. баррелей, что намного превысило средний прогноз аналитиков о сокращении на 500 тыс. баррелей. Об этом сообщило в четверг Министерство энергетики США.

Нефтеперерабатывающие заводы полагаются за запасы нефти, скопленные за последние шесть месяцев для того, чтобы пополнить предложение в подготовке к характерному для лета росту спроса, хотя и со слабого старта.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг приняла решение оставить без изменений квоты на добычу нефти. В прошлом году ОПЕК объявила о сокращении нефтедобычи в целом на 4,2 млн. баррелей в день. Тем не менее, когда цены вырастут, уровень выполнения заявленных ранее сокращений может снизиться.

Июньские фьючерсы на бензин RBOB торговались с повышением на 1,88 цента, или 1%, –на уровне 1,9105 доллара за галлон. Июньские фьючерсы на топочный мазут торговались с повышением на 3,97 цента, или 2,5%, – на уровне 1,6014 доллара за галлон.

Котировки фьючерсов на бензин стали отставать от нефти, после того как Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов бензина на 500 тыс. баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 1,7 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 200 тыс. баррелей, тогда как прогнозировался рост на 1,1 млн. баррелей.