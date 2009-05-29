Путин: Газпром оплатил транзит газа Беларуси на три квартала вперед

Российский газовый монополист "Газпром" оплатил стоимость транзита газа через Беларусь на три квартала вперед. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН, передает РИА «Новости».

По словам главы правительства, компания пошла на дополнительные меры поддержки по просьбе президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

«Политика сближения будет продолжена. В сфере энергетики белорусская сторона пользуется особым отношением с российскими партнерами и в целом низкими ценами в СНГ на энергоносители», – сказал премьер.

По словам В.ПУТИНА, также принято решение о том, что Беларусь будет скупать газ по усредненной за год цене.