Киевские нефтетрейдеры снизили цены на бензин А-95

Вчера на большинстве киевских автозаправочных станций (АЗС) цена на бензин А-95 снизилась с 6,28 грн./л до 6,18 грн./л. Об этом пишет сегодня газета «Дело».

Издание отмечает, что таким образом нефтетрейдеры вернулись в коридор цен, установленный Министерством топлива и энергетики Украины на третью декаду мая (6,00-6,18 грн./л).

Отметим, с 20 мая цены на бензин на большинстве заправок выросли на 3-5%, достигнув отметки 6,28 грн./л и выше.

В правительстве резкое повышение цен в мае назвали необоснованным, а Антимонопольный комитет Украины пригрозил оштрафовать крупнейших операторов рынка нефтепродуктов. Комитет усмотрел в их действиях грубое нарушение антимонопольного законодательства.

Нефтетрейдеры к этим словам прислушались. «Мы снизили цены на А-95 в связи с рекомендациями АМК. Если бы мы устанавливали их в зависимости от мировых цен на топливо, они бы сейчас достигли 6,5 грн. за литр», – сказал начальник пресс-службы ОАО «Концерн «Галнафтогаз» Олесь ПОГРАНИЧНЫЙ.

В «ЛУКОЙЛ-Украина» утверждают, что снизили цены с оглядкой на рынок. «Это случилось, потому что мы не можем держать цену выше, чем у других компаний. Мы четко реагируем на рынок и ставим конкурентные цены», – объяснил начальник центра общественных связей «ЛУКОЙЛ-Украина» Валерий РЯСИК.

В то же время руководитель пресс-службы Антимонопольного комитета Богдан ЯКИМЮК сообщил, что возвращение нефтетрейдеров в ценовой коридор не приведет к приостановке расследования. «Экономически обоснованный уровень цен для каждого предприятия свой. Расследование его установит. Если компании в него вложились, санкций не будет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая во второй половине дня цены на бензин большинства заправок выросли на 3-5%. Топливо марки А-95 подорожало сразу на 30 коп./л – с 5,98 до 6,28 грн./л.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.