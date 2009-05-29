КГГА построит 5 новых электроподстанций к Евро-2012

Киевская городская государственная администрация обеспечит строительство в Киеве 5 новых электроподстанций мощностью 110 кВт к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, для увеличения энергетических мощностей столицы необходимо решить две проблемы. Первая - прокладка от атомных станций линий электропередач – решает Министерство топлива и энергетики. Вторая – строительство в городе новых электроподстанций – взял на себя Киев. Пять подстанций, в частности, должны быть построены согласно программе подготовки к Евро-2012.

Как информировал А.ГОЛУБЧЕНКО, для двух из пяти подстанций – “Олимпийской” и “Европейской”, заказчиками которых выступила КГГА, сейчас выделяются земельные участки.

“Такая же ситуация по “Киевэнерго” (по подстанциям, заказчиком которых является “Киевэнерго” – УНИАН) – они заканчивают выделение земельных участков. Мы взяли на себя обязательство им помочь в некоторых вопросах. В целом же до 2012 года мы обеспечим введение соответствующих мощностей”, - добавил он.

Вместе с тем, по его словам, после строительства подстанций необходимо будет решить еще одну проблему – равномерное распределение по районам.

Как сообщалось, согласно Схеме развития электрических сетей 35 кВт и выше в Киеве до 2020 года, разработанной институтом «Киевгенплан», до 2012 года в городе нужно построить 11 новых подстанций на 110 кВт, реконструировать 8 существующих, а также проложить четыре линии электропередач мощностью 110 кВт. Их стоимость на сегодняшний день оценивается в 2,7 млрд. грн., однако энергетики не могут начать работы, пока Киесовет не утвердит документ.